Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Sosyetik ünlü çift Raif Dinçkök ile Esra Dinçkök boşandı. Raif Dinçkök mazinin hatıralarını silmek için hemen harekete geçti. Raif Dinçkök, boşanır boşanmaz eski eşinin adını taşıyan ultra lüks teknesini sattı.
Kaynak: Sabah
Ünlü iş insanı Raif Dinçkök ile dillere destan olan aşkı Esra Dinçkök yollarını ayırdı. İkilinin boşanma haberi kısa sürede sosyetede büyük yankı uyandırdı.
Raif Dinçkök, biricik eşine aldığı tekneden de onun gidişiyle birlikte vazgeçti. Raif Dinçkök, Esra Dinçkök için aldığı 39 metre uzunluğundaki süper lüks yatı satılığa çıkardı.
Raif Dinçkök'ün eşi Esra'nın adından esinlenip "Esosh" ismini verdiği yat hemen bir alıcı buldu. Peki, aynı anda 8 kişinin konaklamasına imkan sağlayan süper lüks yatın alıcısı ne kadarı gözden çıkardı?
Dinçkök, teknesini 12 milyon euro yani yaklaşık 500 milyon TL'ye sattı.