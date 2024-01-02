Sosyal medya fenomeni Rahel Pekcan'ın sevgilisi, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
TikTok ve Instagram'da ürettiği içeriklerle tanınan Rahel Pekcan'ın erkek arkadaşı Oğuzhan Emeç trafik kazasında hayatını kaybetti.
Çektiği videolarla ve yaptığı paylaşımlarla geniş takipçi kitlesine ulaşan Rahel Pekcan, özellik TikTok ve Instagram'da bilinen bir isim.
Makyaj yaparken anlattığı anılarla tanınan Rahel Pekcan adını özellikle "Cluba giderken yanına almanız gerekenler" videosuyla tanındı. Eğlenceli içerikleriyle takipçi sayısına ulaşan Rahel Pekcan bu sefer acı bir haber paylaştı.
Pekcan, sevgilisinin vefat ettiğini duyurdu. "Benim güzel sevgilim vefat etti" diyen Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in cenazesiyle ilgili bilgileri de paylaştı.
Öte yandan Oğuzhan Emeç'in öğrencisi olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi de gençle ilgili baş sağlığı mesajı yayınladı. "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencimiz Oğuzhan Emeç trafik kazası sonucu vefat etmiştir. İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI...
Rahel Pekcan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı son videodaki detay ise yürekleri yaktı. Genç kızın sevgilisi Oğuzhan Emeç'e yılbaşı hediyesi olarak battaniye ördüğü ortaya çıktı.
Rahel Pekcan ve Oğuzhan Emeç'ten geriye, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları bu kareler kaldı...