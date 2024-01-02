Sosyal medya fenomeni Rahel Pekcan'ın sevgilisi, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Öte yandan Oğuzhan Emeç'in öğrencisi olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi de gençle ilgili baş sağlığı mesajı yayınladı. "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencimiz Oğuzhan Emeç trafik kazası sonucu vefat etmiştir. İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.