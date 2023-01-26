Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi!

Güzel oyuncu Sinem Kobal önceki gün 3 yaşındaki kızı Lalin ile görüntülendi. Kobal'la bir oyun merkezinde görüntülenen Lalin'in babasına olduğu kadar annesi de benzerliği dikkat çekti.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi! - Resim: 1

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturdu.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi! - Resim: 2

Çiftin ilk kızları Lalin 2020 yılında, ikinci kızları Leyla ise 2022 yılında dünyaya geldi.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi! - Resim: 3

Ünlü çiftin gözlerden uzak büyüttüğü kızları Lalin ise geçtiğimiz günlerde annesiyle görüntülendi.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi! - Resim: 4

GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

2,5 yaşındaki Lalin ile anne Sinem Kobal önceki gün gittikleri oyun okulunda Magazin Jokeri tarafından görüntülendi. 

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