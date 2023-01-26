Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi!
Güzel oyuncu Sinem Kobal önceki gün 3 yaşındaki kızı Lalin ile görüntülendi. Kobal'la bir oyun merkezinde görüntülenen Lalin'in babasına olduğu kadar annesi de benzerliği dikkat çekti.
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturdu.
Çiftin ilk kızları Lalin 2020 yılında, ikinci kızları Leyla ise 2022 yılında dünyaya geldi.
Ünlü çiftin gözlerden uzak büyüttüğü kızları Lalin ise geçtiğimiz günlerde annesiyle görüntülendi.
GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ
2,5 yaşındaki Lalin ile anne Sinem Kobal önceki gün gittikleri oyun okulunda Magazin Jokeri tarafından görüntülendi.