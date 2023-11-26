Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden aldatma haberleriyle ilgili ilk açıklama geldi
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti hakkında atılan iddiayla ilgili ünlü çiftin cephesinden ilk açıklama geldi.
Sosyal medyadaki bir paylaşımla başlayan "Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası" hızla yayıldı.
Paylaşımda "Selana aldatıldın haber doğru" yazan iddianın sahibi hesap "Söyleyeceklerine inanma, sete gidiyorum diyerek aldatmış doğru" açıklamasını yaptı.
Çift cephesinden 2. Sayfa’ya yapılan açıklamada ise söylentilerin gerçek olmadığı, evliliklerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Kenan İmirzalıoğlu, “Aşk nedir ve sen aşka inanıyor musun?” sorusuna şöyle yanıt vermişti.
“Aşka inanlardandım ama aşkın daha kavak yellerinin estiği zamanlardan olduğunu düşünmeye başlamıştım ki aşk evliliği yaptım. Valla 40 yaşından sonra tekrar aşkla karşılaşacağımdan hiç emin değildim. Sinem’i daha öncesinde de tanırdım ama doğru zamanda doğru yerde denk gelmek önemliymiş. İlk görüşte aşk değildi dördüncü görüşte Sinem’e aşık oldum.”