Sıla'dan evlilik açıklaması
Sıla Gençoğlu, 3 yıldır aşk yaşadığı İlker Kaleli ile ilgili evlilik sorularına yanıt verip birlikteliği hakkında açıklamalarda bulundu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sıla Gençoğlu, Yunan şarkıcı Antonis Remos'un konserine gitti. Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Gençoğlu, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.
"İlker ile şarkılar yazmaya devam ediyoruz" diyen Sıla Gençoğlu, ardından; "Aslında sanatçılar biraz romantiktir, aşk bazında almamak lazım. İlker iyi bir söz ve metin yazarı. Güzel de melodiler biliyor. Geniş, zengin melodilerle dolu kafası" şeklinde konuştu.
İlker Kaleli ile düet yapıp yapmayacakları yönündeki soruya; "Evde söylüyoruz" yanıtını veren Sıla Gençoğlu, birlikte proje yapma fikrine sıcak baktıklarını ifade ederek; "Çok talep olduğunun farkındayız, belki olabilir. İlerleyen zamanlarda değerlendirebiliriz" dedi.
Sıla Gençoğlu, ayrıca İlker Kaleli ile aralarında evlilik konuşmadıklarını ve hayatı akışında yaşamayı sevdiğini belirtip, şunları söyledi:
"Aramızda konuştuğumuz şey değil, seviyeli, saygılı ve mutlu bir hayatımız var. Böyle çok iyiyiz. Akış içinde hayat iyidir. Benim öyle niyet ettiğim şeyler yoktur. En önemlisi, ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunuz."