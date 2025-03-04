Show TV'nin Reyting Rekorları Kıran Dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Flaş Ayrılık: Diziye Veda Etti
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden üzen veda! İlk bölümden bu yana dizide yer alan ünlü isim, son sahnesini çekerek diziden ayrıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde önemli bir değişiklik yaşandı. Üç sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizide yönetmenlik yapan Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç, 91'inci bölüm itibarıyla diziye veda etti. Yönetmenin diziden ayrılma nedeninin yoğun film çekimlerine engel olması olduğu belirtildi.
Başarılı yönetmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2022’den bu yana yönettiğim Kızılcık Şerbeti serüvenimi 91. bölüm itibarıyla noktalıyorum. Tüm oyuncularıma, ekibime, Gold Film ve Show TV’ye teşekkür ederim. Biz her zaman bir aileyiz” sözleriyle ayrılığını duyurdu.
YENİ YÖNETMEN BELLİ OLDU
Ketche’nin vedasının ardından dizinin yönetmen koltuğunu tecrübeli isim Aydın Bulut devralacak. Yeditepe İstanbul, Ihlamurlar Altında ve Dila Hanım gibi unutulmaz yapımlarla tanınan Bulut, Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir bakış açısı kazandıracak. Dizinin yeni bölümlerinde nasıl bir değişim yaşanacağı ise merak konusu.