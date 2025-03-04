Show TV'nin Reyting Rekorları Kıran Dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Flaş Ayrılık: Diziye Veda Etti

Başarılı yönetmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2022’den bu yana yönettiğim Kızılcık Şerbeti serüvenimi 91. bölüm itibarıyla noktalıyorum. Tüm oyuncularıma, ekibime, Gold Film ve Show TV’ye teşekkür ederim. Biz her zaman bir aileyiz” sözleriyle ayrılığını duyurdu.