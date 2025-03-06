Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti
Show TV'nin fenomen dizisi Sandık Kokusu'nda sürpriz ayrılık yaşandı. Başrol oyuncusu beklenmedik şekilde projeye veda etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Show TV ekranlarında her çarşamba yayınlanan ve izleyici tarafından sevilen Sandık Kokusu 50'nci bölümde final yaparak ekranlara tamamen veda edecek. Sandık Kokusu'nda finale son 2 bölüm kala sürpriz ayrılık yaşandı.
Dizide Irmak karakterine hayat veren başrol oyuncularından Meriç Aral, 48'inci bölümde beklenmedik şekilde projeye veda etti. Meriç Aral'ın erken vedasının sebebi ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun diziden ayrılma nedeni magazin dünyasına bomba gibi düştü.
Ünlü oyuncu Meriç Aral'ın hamile olduğu için dizinden erken ayrıldığı iddia edildi. Meslektaşı Serkan Keskin ile yaklaşık 7 yıldır birlikte olan Aral, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Etiler'de düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Daha önce üç kez düğünlerini erteyen çiftin nikah şahitleri ise yakın arkadaşları Efe Tuncer ve Birkan Sokullu olmuştu.