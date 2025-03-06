Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti

Ünlü oyuncu Meriç Aral'ın hamile olduğu için dizinden erken ayrıldığı iddia edildi. Meslektaşı Serkan Keskin ile yaklaşık 7 yıldır birlikte olan Aral, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Etiler'de düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Daha önce üç kez düğünlerini erteyen çiftin nikah şahitleri ise yakın arkadaşları Efe Tuncer ve Birkan Sokullu olmuştu.