Show TV'den Kızılcık Şerbeti'nin Yerine Yeni Dizi! Kadro Duyuruldu

‘Kalpazan’ın 1. Bölümünde;



İki çocuğu ve karısıyla sıradan bir hayat süren Adem darphanede düz bir memurdur. Erdemli, kibar, namuslu, etik değerlere uygun bir hayat yaşamak isterken; paranın belirlediği zorlu yaşam koşulları, aile babası olarak yüklendiği sorumluluklar Adem’i sıkıştırmaya başlar. Akran zorbalığına uğrayan oğlu Arda’yı mutlu etmek, geçmişte gerçekten parayı tasarlayan bir sanatçı olduğunu kanıtlamak için giriştiği bir olay hayatlarını tepetaklak eder.

İşte tam da bu sırada üçkâğıtçılık ve dolandırıcılıkla ün salmış, uzak durduğu kardeşi Kartal ile yolları tekrar kesişir. Adem’in tam tersi bir karakter olan Kartal, kolay yoldan para kazanmak için her türlü şeytanlığı yapacak bir karakterdir.

Üstelik ilerde başlarına bela olacak bir olaya karışmıştır. Karısı Canan’ın yıllara dayanan geçim yorgunluğu, kızı Naz’ın beklentileri derken Adem, her şeyini kaybetme noktasında bir karar vermelidir. Paranın tüm değerleri belirlediği bir dünyada ahlaken temiz kalmak mümkün müdür?

“Kalpazan” ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!