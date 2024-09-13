Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinin yeni adı “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” oldu ve dizinin yayın tarihi 1 hafta öne çekildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV’nin ilk sezonuyla reyting rekoru kıran MF Yapım imzalı “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisi ikinci sezonuyla 24 Eylül Salı akşamı ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Bahar'ın kadrosuna yeni isimler dahil oldu.
“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinin ikinci sezonda sloganı değişti. Fenomen dizinin yeni adı “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” oldu. Reyting rekortmeni “Bahar” dizisinin yayınlanan ilk tanıtımında Bahar’ın “Yeni Hayatıma Merhaba” partisinde yaşanan eğlenceli anlar dikkat çekti.
Bahar ve Timur arasındaki çekişmenin yeni sezonda da devam edeceğinin ilk ipuçları verildi. Peran Vakıf Hastanesi’ne yıldırım gibi düşen Süreyya’nın (Büşra Pekin), kim olduğu ve önümüzdeki bölümlerde hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu oldu.
Dizinin yeni sezonu için hazırlanan, Demet Evgar’ın yer aldığı renkli afiş çalışması sosyal medyada dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutulurken; Bahar’ın kucağındaki bebekler ise büyük bir gizem yarattı.
Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.