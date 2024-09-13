Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti

“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinin ikinci sezonda sloganı değişti. Fenomen dizinin yeni adı “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” oldu. Reyting rekortmeni “Bahar” dizisinin yayınlanan ilk tanıtımında Bahar’ın “Yeni Hayatıma Merhaba” partisinde yaşanan eğlenceli anlar dikkat çekti.

Bahar ve Timur arasındaki çekişmenin yeni sezonda da devam edeceğinin ilk ipuçları verildi. Peran Vakıf Hastanesi’ne yıldırım gibi düşen Süreyya’nın (Büşra Pekin), kim olduğu ve önümüzdeki bölümlerde hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu oldu.