Shakira'yı aldatan Gerard Pique aldatıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı Clara Chia ile aldatan Gerard Pique aldatıldı. Chia'nın Pique'yi ünlü teknik direktör Pep Guardiola ile aldattığı iddiası İspanya gündemine bomba gibi düştü.
Futbol dünyasındaki en ünlü birlikteliklerden biri olan Shakira-Gerard Pique aşkı geçtiğimiz aylarda sona ermişti.
Pique, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı yeni sevgilisi Clara Chia ile aldatmıştı. Ancak, Chia ve Pique hakkında ortaya atılan yeni iddia İspanyol futbolunun gündemini sarstı.
Sport’ta yer alan habere göre Chia, Pique’ye sadık kalmadı ve Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola ile bir aşka başladı. Guardiola'nın, çocuklarıyla aynı okula giden Chia'nın bu şekilde tanıştığı belirtildi.
GUARDİOLA'NIN ÇOCUKLARIYLA AYNI OKULDA
Genç kadının Pique’nin şu anda Manchester City’yi çalıştıran eski teknik direktörü Pep Guardiola ile gizli bir ilişkisi olabileceği öne sürülürken, ikilinin Chia’nın, Guardiola’nın çocuklarıyla aynı okula gitmelerinden ötürü tanıştığı belirtildi.