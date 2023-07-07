Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun Beykoz’daki yalısında neler yaşandı? Kapısına dayanan kadın, “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek güvenlikçiye saldırdı. Sonrasında konu yargıya taşındı.