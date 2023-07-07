Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti
Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Sezen Aksu'nun Beykoz'daki yalısında korku dolu anlar yaşandığı ortaya çıktı. tv100.com yazarı Özkan Tamirak, Sezen Aksu'nun yaşadığı ve yargıya taşınan olayı köşesinde anlattı.
Sezen Aksu'nun yalısında ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. Gazeteci Özkan Tamirak'ın tv100.com'daki köşesinde anlattığı olay şöyle:
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun Beykoz’daki yalısında neler yaşandı? Kapısına dayanan kadın, “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek güvenlikçiye saldırdı. Sonrasında konu yargıya taşındı.
Türk müziğinin “Minik Serçe”si, gerçek adı Fatma Sezen Yıldırım olan Sezen Aksu’nun Beykoz’daki denize sıfır yalısında korku dolu anlar yaşandı. Yargıya taşınan olay şöyle gelişti:
“SİZİ ÖLDÜRÜRÜM”
Gece 02.00 sıralarında Aksu’nun evinin zili çaldı. Kapıyı güvenlik görevlisi A.K. açtı. 47 yaşındaki Azeri uyruklu L.M. isimli kadın, “Sezen Hanım’la görüşmek istiyorum” dedi. A.K. saatin geç olduğunu belirterek buna karşı çıktı. Kadın güvenlik görevlisini itekleyerek bahçeden içeri girdi.