Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle

Şeyma Subaşı'nın Dominik'e giderek yaptığı paylaşımların ardından Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamlesi gündem oldu.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle - Resim: 1

Paylaşımları, açıklaması ve evlilikleriyle gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı şu sıralar Dominik'te.

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Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle - Resim: 2

Survivor çekimlerinin yapıldığı yerden paylaşımlar yapan ve eski eşi Acun Ilıcalı'yı öven Subaşı yine adından söz ettirdi.

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Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle - Resim: 3

Survivor'ı öven ve "Başardığı her şeyi görmek bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum" diyerek Ilıcalı'ya dair yorumda bulunan Subaşı'nın Dominik'te olması sonrası gözler genç sevgili Ayça Çağla Altunkaya'ya çevrildi.

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Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle - Resim: 4

Ayça Çağla Altunkaya sosyal medyada profil fotoğrafını Acun Ilıcalı verdiği pozla değiştirince gündem oldu.

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Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle - Resim: 5

Genç sevgilinin bu hamlesi Şeyma Subaşı'na bir tavır olarak algılandı.

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Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle - Resim: 6

Acun Ilıcalı da sosyal medyada sevgilisiyle pozunu paylaşarak dikkat çekti.

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Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle - Resim: 7

İşte o paylaşım...

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