Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo, aradığı mutluluğu buldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi günler süren görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın mutluluğu beklediğinden kısa sürdü ve ikili evliliklerinin 4'üncü ayında boşandı.