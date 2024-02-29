Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo, aradığı mutluluğu buldu
Şeyma Subaşı'nın eski kocası Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi mutluluğu bir başka ünlüde buldu.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi günler süren görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın mutluluğu beklediğinden kısa sürdü ve ikili evliliklerinin 4'üncü ayında boşandı.
Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo aradığı aşkı sonunda buldu. Mısırlı milyarderin yeni sevgilisinin Netflix yıldızı olduğu iddia edildi.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. 4 ay süren evliliğin ardından Subaşı ve Meedo hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. Meedo'nun Şeyma Subaşı'yı aldattığı ve şiddet uyguladığı iddia edildi.
Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo şimdi de yeni aşk iddiasıyla gündem oldu. İddiaya göre; Meedo, 'Dubai Bling' adlı reality şov programında yer alan milyoner LJ Loujain Adada ile aşk yaşıyor.