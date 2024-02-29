Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo, aradığı mutluluğu buldu

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi mutluluğu bir başka ünlüde buldu.

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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo, aradığı mutluluğu buldu - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi günler süren görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın mutluluğu beklediğinden kısa sürdü ve ikili evliliklerinin 4'üncü ayında boşandı.

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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo, aradığı mutluluğu buldu - Resim: 2

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo aradığı aşkı sonunda buldu. Mısırlı milyarderin yeni sevgilisinin Netflix yıldızı olduğu iddia edildi.

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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo, aradığı mutluluğu buldu - Resim: 3

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo, aradığı mutluluğu buldu - Resim: 4

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. 4 ay süren evliliğin ardından Subaşı ve Meedo hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. Meedo'nun Şeyma Subaşı'yı aldattığı ve şiddet uyguladığı iddia edildi.

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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo, aradığı mutluluğu buldu - Resim: 5

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo şimdi de yeni aşk iddiasıyla gündem oldu. İddiaya göre; Meedo, 'Dubai Bling' adlı reality şov programında yer alan milyoner LJ Loujain Adada ile aşk yaşıyor.

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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo, aradığı mutluluğu buldu - Resim: 6
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