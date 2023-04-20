Şeyma Subaşı’nın düğününe davet ettiği isimler ortaya çıktı

Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğünü 5 Mayıs'ta Marakeş'te gerçekleşecek. Düğünün detayları ve davetli listesi de ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı’nın düğününe davet ettiği isimler ortaya çıktı - Resim: 1

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) Marakeş'te yapacakları düğünü herkes çok merak ediyor.

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Şeyma Subaşı’nın düğününe davet ettiği isimler ortaya çıktı - Resim: 2

Şeyma ile Meedo, 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacaklar.

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Şeyma Subaşı’nın düğününe davet ettiği isimler ortaya çıktı - Resim: 3

Şeyma Subaşı'nın düğün detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı.

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Şeyma Subaşı’nın düğününe davet ettiği isimler ortaya çıktı - Resim: 4

Cankurt'un iddialarına göre; düğünün başlangıcı, 5 Mayıs'ta saat 17.00'de kokteylle olacak. Şeyma kokteyle gelinlikle katılacak. Ardından 01.00 kadar sürecek bir parti yapılacak.

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