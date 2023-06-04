Şeyma Subaşı'ndan kıyafetli bikini tanıtımı: "Eşim rahatsız oluyor"
Sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli ve bikinili pozlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'na geçtiğimiz ay evlendiği Mısırlı iş insanı eşi Mohammed Alsaloussi'den 'bikini' vetosu geldi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli ve bikinili pozlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'na geçtiğimiz ay evlendiği Mısırlı iş insanı eşi Mohammed Alsaloussi'den veto geldi.
Sosyal medya hesabından bikini reklamı yapan Subaşı, eşi izin vermediği için bikini tanıtımını kıyafetini çıkarmadan yaptı ve "Meedo bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor." dedi.
Instagram hesabı ile pek çok kıyafet ve bikini tanıtımı yapan Şeyma Subaşı, eşi rahatsız olduğu için artık bikini giymeyeceğini, en azından sosyal medyada bu şekilde paylaşım yapmayacağını söyledi.
Tanıtması gereken bikinisini göstermeden kumaşını anlatan Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" dedi.