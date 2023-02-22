Şeyma Subaşı tatil paylaşımlarıyla tepki çekti: 400 bin kişi takip etmeyi bıraktı
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile kendinden söz ettiren Şeyma Subaşı gündemde olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışırken Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatile giden Şeyma Subaşı peş peşe fotoğraflarını paylaştı.
Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya gelen Şeyma Subaşı İsviçre'nin ünlü kayak merkezi St. Moritz'e gitti.
Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından normalleşmeye başlayan isimlerden biri olan Subaşı’nın paylaşımlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.
Sevgilisi ve kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Subaşı’nın 3.3 milyon olan takipçi sayısı bu paylaşımların ardından 2.9 milyona düştü.
1990 doğumlu Subaşı gelen tepkilerin ardından fotoğraflarına yapılan yorumları kısıtladı.