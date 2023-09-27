Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te dillere destan bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı'nın evliliği sadece 4 ay sürdü...