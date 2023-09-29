Şeyma Subaşı boşandı: Mahkemeden sonra ilk hamlesi dikkat çekti
Son dönemde evliliğiyle sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaklaşık 5 ay önce evlendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile boşandı.
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu.
Subaşı, yaklaşık 5 ay önce evlendiği Mısırlı milyardan eşi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile bugün Beykoz Adliyesinde görülen duruşmada boşandı.
Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı’nın boşanmasına karar verdi.
Boşanma gününe kadar Instagram hesabından fotoğrafları silmeyen Subaşı, mahkeme kararının ardından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını sildi.