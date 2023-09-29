Şeyma Subaşı boşandı: Mahkemeden sonra ilk hamlesi dikkat çekti

Son dönemde evliliğiyle sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaklaşık 5 ay önce evlendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile boşandı.

Şeyma Subaşı
Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı boşandı: Mahkemeden sonra ilk hamlesi dikkat çekti - Resim: 1

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu.

1 6
Şeyma Subaşı boşandı: Mahkemeden sonra ilk hamlesi dikkat çekti - Resim: 2

Subaşı, yaklaşık 5 ay önce evlendiği Mısırlı milyardan eşi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile bugün Beykoz Adliyesinde görülen duruşmada boşandı.

2 6
Şeyma Subaşı boşandı: Mahkemeden sonra ilk hamlesi dikkat çekti - Resim: 3

Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı’nın boşanmasına karar verdi.

3 6
Şeyma Subaşı boşandı: Mahkemeden sonra ilk hamlesi dikkat çekti - Resim: 4

Boşanma gününe kadar Instagram hesabından fotoğrafları silmeyen Subaşı, mahkeme kararının ardından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını sildi.

4 6