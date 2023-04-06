Şeyma Subaşı, abonelik sisteminden bir ayda 27 milyon lira kazandı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, aylık abonelik ücretini 66,99 TL'den 134,99 TL'ye çıkarmıştı. 200 bin takipçiye ulaşan ünlü ismin aylık kazancı ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, Instagram’da abonelik sistemine geçti ve özel anlarını burada paylaşmaya başladı.
200 bin aboneye ulaşan Subaşı 66,99 TL olan abonelik ücretini 134,99 TL'ye çıkarmıştı. Subaşı'nın aylık kazancı ortaya çıktı.
Subaşı’nın nisan ayındaki aylık kazancı sadece bu sistemden 27 milyon TL’ye ulaştı.
Mynet'te yer alan habere göre, Şeyma Subaşı'nın özel hayatına para ile üye olan ünlü isimler arasında fenomen Meriç Keskin ve Nevzat Aydın da yer almıştı.