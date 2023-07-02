Şevket Çoruh, 5 yıllık eşiyle düğün yaptı

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh 5 yıllık eşi Özge Turna ile nikah tazeledi. 2018 yılında düğün yapamayan ve sade bir nikah töreniyle evlenen çift bu kez düğün yaptı. Giriş müziğini Karadeniz şarkılarından seçen çiftin temsili nikahını oyuncu Müjdat Gezen kıydı. Çifti en mutlu gününde Arka Sokaklar ekibi de yalnız bırakmadı.