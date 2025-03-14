Sevilen İsim Veda Etmişti: Bahar Dizisi Kadrosuna Yeni Oyuncu Dahil Oldu
Bahar dizisinde 'Uğur Aydın' rolüne hayat veren Devrim Kabacaoğlu'nun vedasının ardından yeni bir oyuncunun kadroya dahil olacağı ortaya çıktı. Özgü Delikanlı, yeni asistan olarak diziye katılıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun, yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Bahar dizisi, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
Dizide “Uğur Aydın” karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu, son bölümde projeye veda etti. İzleyicileri üzen bu ayrılığın ardından dizinin kadrosuna yeni bir isim katılacağı duyuruldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisine genç ve yetenekli oyuncu Özgü Delikanlı dahil oluyor. Delikanlı, daha önce “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizisinde Mert karakteriyle seyircinin karşısına çıkmıştı. Yeni projesiyle tekrar ekranlara dönecek olan oyuncunun performansı şimdiden merak konusu oldu.
Özgü Delikanlı, Bahar dizisinde “Yıldırım” karakterini canlandıracak. 39. bölüm itibarıyla ekibe katılacak olan genç oyuncu, yeni asistan rolüyle hikâyeye hareketlilik kazandıracak.