Sevilen İsim Veda Etmişti: Bahar Dizisi Kadrosuna Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisine genç ve yetenekli oyuncu Özgü Delikanlı dahil oluyor. Delikanlı, daha önce “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizisinde Mert karakteriyle seyircinin karşısına çıkmıştı. Yeni projesiyle tekrar ekranlara dönecek olan oyuncunun performansı şimdiden merak konusu oldu.