Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz'i telefonuna neden 'Cartcurt' diye kaydettiğini açıkladı.
Kaan Yıldırım’ın Instagram’da yaptığı bir paylaşım, sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna “Cartcurt” adıyla kaydettiğini ortaya çıkarmıştı.
Önceki gün Emirgan’daki bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Ünlü oyuncu, “Neden bu şekilde kaydettiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Sosyal medyada niye bu kadar konuşulduğunu anlamıyorum. Bizim aramızda espri bu. Ben de yaklaşık 2 senedir onda o şekilde kayıtlıyım."
"Varsa başka bir tavsiyeniz; ‘Gün ışığım’ olur, başka bir şey olur, söyleyin. Birbirimizi böyle kaydettik."