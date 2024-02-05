Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz'i telefonuna neden 'Cartcurt' diye kaydettiğini açıkladı.

Pınar Deniz
Son Güncelleme:
Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama - Resim: 1

Kaan Yıldırım’ın Instagram’da yaptığı bir paylaşım, sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna “Cartcurt” adıyla kaydettiğini ortaya çıkarmıştı.

1 6
Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama - Resim: 2

Önceki gün Emirgan’daki bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

2 6
Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama - Resim: 3

Ünlü oyuncu, “Neden bu şekilde kaydettiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

3 6
Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama - Resim: 4

“Sosyal medyada niye bu kadar konuşulduğunu anlamıyorum. Bizim aramızda espri bu. Ben de yaklaşık 2 senedir onda o şekilde kayıtlıyım."

4 6
Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama - Resim: 5

"Varsa başka bir tavsiyeniz; ‘Gün ışığım’ olur, başka bir şey olur, söyleyin. Birbirimizi böyle kaydettik."

5 6
Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama - Resim: 6
6 6