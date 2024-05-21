Sessiz sedasız evlilikten ilk fotoğraflar geldi
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi. Ünlü futbolcu ile güzel oyuncunun evlendiği soyadını değiştirmesiyle ortaya çıktı. Evlilik teklifi ve düğün fotoğrafları ise günler sonra paylaşıldı.
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı ani evlilik kararıyla herkesi şaşırttı. Ünlü futbolcu ile güzel oyuncunun evlendiği soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkarken, günler sonra düğün fotoğrafları da paylaşıldı.
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini duyurdu.
Fransa'da futbolculuk yapan ünlü oyuncu Yusuf Yazıcı ile ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un arasındaki ilişkisi evliliğe gitse de net bir açıklama gelmiyordu.
Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek şoke etti.
Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a 53 milyon değerinde bir ev hediye ederken, merak edilen düğün fotoğrafları da paylaşıldı.
Pamuk, fotoğrafları "Once upon a time... (Bir zamanlar...)" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.