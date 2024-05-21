Sessiz sedasız evlilikten ilk fotoğraflar geldi

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı ani evlilik kararıyla herkesi şaşırttı. Ünlü futbolcu ile güzel oyuncunun evlendiği soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkarken, günler sonra düğün fotoğrafları da paylaşıldı.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini duyurdu.