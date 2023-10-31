Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirasını iki gün önce özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia edildi. Yalçın'dan iddialara yanıt geldi.

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Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama - Resim: 1

Sosyete dünyası, bu olayla çalkalanıyor! Süreyya Yalçın'ın babasından kalan 1.6 milyar dolarlık mirasa ne oldu? Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirasını iki gün önce özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia ediliyor. Süreyya Yalçın, iddialarla ilgili Günaydın'a konuştu...

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Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama - Resim: 2

Süreyya Yalçın, servetini yurt dışına taşıdığına dair iddialara tepki gösterdi ve şunları söyledi:

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Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama - Resim: 3

"Hangi çağdayız, uçakla para taşımak da nedir? Ne ortalarda konuşulduğu gibi 1.6 milyar dolarlık servetim var, ne de gizli bir yolla yurt dışına para çıkardım…"

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Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama - Resim: 4

"20 gündür eşimle beraber Antalya'da tatildeyiz. Böyle bir para transferi yapılmadı. Bu tamamen hayal ürünü bir dedikodu. Büyük şaşkınlık içindeyim!"

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Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama - Resim: 5

Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Mahkemece elimize tutuşturulan peşin ya da nakit bir para yok ki bunu taşıyalım."

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Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama - Resim: 6

"Zaten telaffuz edilen o miktardaki bir parayı bankadan çekip yurt dışına taşımak da kanunen mümkün değil."

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Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama - Resim: 7

Yalçın'ın babası Faruk Yalçın, dünyanın en zenginleri listesinde yer alıyordu.

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Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama - Resim: 8

'NATO Müteahhidi' olarak tanınan baba Yalçın, 2008'de hayatını kaybedince geriye 5 milyar dolarlık bir miras bırakmıştı.

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Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama - Resim: 9
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Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama - Resim: 10
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