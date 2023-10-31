Servetini yurt dışında kaçırdığı iddia edilen Süreyya Yalçın'dan açıklama

Sosyete dünyası, bu olayla çalkalanıyor! Süreyya Yalçın'ın babasından kalan 1.6 milyar dolarlık mirasa ne oldu? Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirasını iki gün önce özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia ediliyor. Süreyya Yalçın, iddialarla ilgili Günaydın'a konuştu...