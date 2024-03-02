Serenay Sarıkaya'nın kaçış planı ortaya çıktı

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir'le görüntü vermemek için kullandığı kaçış planının ayrıntıları ortaya çıktı.

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Serenay Sarıkaya'nın kaçış planı ortaya çıktı - Resim: 1

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir’i üçgün önce Cahide Palazzo’daki sahnesinde izlemeye gitti. Ancak üç aydır aşk yaşayan çiftin yine tek kare fotoğrafı çekilemedi.

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Serenay Sarıkaya'nın kaçış planı ortaya çıktı - Resim: 2

10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre bunun sebebi, Sarıkaya'nın kulübün ‘sanatçı kapısı’ olarak bilinen ve otoparka açılan özel kapısından giriş yapması.

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Serenay Sarıkaya'nın kaçış planı ortaya çıktı - Resim: 3

Dağıstanlı'nın aktardığına göre Kapıyı, sadece sahneye çıkacak solistler kullanıyor. Sahne arkası ve kulislere açılan bu bölümden direkt oturacağı yere geçti.

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Serenay Sarıkaya'nın kaçış planı ortaya çıktı - Resim: 4

Masasına yakın bir noktada koruma görevlisi vardı. Gecenin sonunda kapıda bekleyen muhabirleri şaşırtmak için de şoförüne “Sen önden git” diye talimat verdi.

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Serenay Sarıkaya'nın kaçış planı ortaya çıktı - Resim: 5

Sonra Mert Demir’in kulisine geçti. Birlikte ‘sanatçı kapısından’ çıktılar. Kasım ayından bu yana ‘çekilemiyor’ olmalarının bir sebebi de; Serenay Sarıkaya’nın, Boğaz’daki korunaklı evinde buluşmaları.

Kaynak: 10 Haber / Müge Dağıstanlı

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