Serenay Sarıkaya'nın kaçış planı ortaya çıktı
Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir'le görüntü vermemek için kullandığı kaçış planının ayrıntıları ortaya çıktı.
Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir’i üçgün önce Cahide Palazzo’daki sahnesinde izlemeye gitti. Ancak üç aydır aşk yaşayan çiftin yine tek kare fotoğrafı çekilemedi.
10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre bunun sebebi, Sarıkaya'nın kulübün ‘sanatçı kapısı’ olarak bilinen ve otoparka açılan özel kapısından giriş yapması.
Dağıstanlı'nın aktardığına göre Kapıyı, sadece sahneye çıkacak solistler kullanıyor. Sahne arkası ve kulislere açılan bu bölümden direkt oturacağı yere geçti.
Masasına yakın bir noktada koruma görevlisi vardı. Gecenin sonunda kapıda bekleyen muhabirleri şaşırtmak için de şoförüne “Sen önden git” diye talimat verdi.
Sonra Mert Demir’in kulisine geçti. Birlikte ‘sanatçı kapısından’ çıktılar. Kasım ayından bu yana ‘çekilemiyor’ olmalarının bir sebebi de; Serenay Sarıkaya’nın, Boğaz’daki korunaklı evinde buluşmaları.
Kaynak: 10 Haber / Müge Dağıstanlı