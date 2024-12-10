Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Ayrıldı: Gündemden Düşmüyorlardı, İşte İlişkinin Sonunu Getiren İddialar...

'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlattı.

Dağıstanlı, ''Ayrılık kararını alan kesin olarak Serenay Sarıkaya. Sarıkaya bir süredir ayrılık kararını düşünüyormuş. Düşünme sebeplerinden bir tanesi 'Mert Demir'in sürekli Seranay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu için burada' eleştirileri sonrası Mert Demir'in biraz psikolojisinin bozulmasıymış. Bu durumu Seranay Sarıkaya'ya daha çok yansıtmaya başlamış. 'Reklam aşkı, bu aşk gerçek değil' söylemlerinden ciddi şekilde yorulmuşlar. Bir yemekte buluşmuşlar, yemekten sonra da ayrılmışlar.'' ifadelerini kullandı.