Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Ayrıldı: Gündemden Düşmüyorlardı, İşte İlişkinin Sonunu Getiren İddialar...
İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı. Ayrılığın nedeninin 'reklam aşkı' iddialarının ilişkiyi yıpratması olduğu öne sürüldü.
Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşkı uzun süredir magazin manşetlerindeydi. İlişkilerinin en başından beri 'reklam aşkı' yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den kötü haber geldi. Ünlü çift, ayrıldı.
'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlattı.
Dağıstanlı, ''Ayrılık kararını alan kesin olarak Serenay Sarıkaya. Sarıkaya bir süredir ayrılık kararını düşünüyormuş. Düşünme sebeplerinden bir tanesi 'Mert Demir'in sürekli Seranay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu için burada' eleştirileri sonrası Mert Demir'in biraz psikolojisinin bozulmasıymış. Bu durumu Seranay Sarıkaya'ya daha çok yansıtmaya başlamış. 'Reklam aşkı, bu aşk gerçek değil' söylemlerinden ciddi şekilde yorulmuşlar. Bir yemekte buluşmuşlar, yemekten sonra da ayrılmışlar.'' ifadelerini kullandı.
Son olarak Altın Kelebek Ödül Törenine katılmayan Mert Demir'in ayrılık sonrası konserlerine ara vereceği ve bir süre dinlenmek için yurt dışına çıkacağı da iddia edildi.