Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'dan kovuldu: Perde arkasında yaşananlar ağızları açık bıraktı!

Medyaradar'ın haberine göre takıntılı olduğu, ünlü ve başarılı isimlere Beyaz TV yayınlarında demediğini bırakmayan, hakaret ve iftiralar yüzünden hem kendisinin, hem de kanalın sürekli mahkemelik olmasına sebep olan daha önceleri Star TV ve tv100’deki programına son verilen Seren Serengil, son olarak Beyaz TV’den de kovuldu. Yaşananlar ise ağızları açık bıraktı.