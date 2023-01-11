Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'dan kovuldu: Perde arkasında yaşananlar ağızları açık bıraktı!
Seren Serengil, Beyaz TV’de ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz’dan kovuldu, ortalık karıştı. Bircan Bali ve Arto programda iki kişi kalırken arka planda yaşananlara dair detaylar ise ağızları açık bıraktı.
Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen magazin programı Söylemezsem Olmaz’da ortalık karıştı. Başroldeki isim ise skandallarıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil…
Medyaradar'ın haberine göre takıntılı olduğu, ünlü ve başarılı isimlere Beyaz TV yayınlarında demediğini bırakmayan, hakaret ve iftiralar yüzünden hem kendisinin, hem de kanalın sürekli mahkemelik olmasına sebep olan daha önceleri Star TV ve tv100’deki programına son verilen Seren Serengil, son olarak Beyaz TV’den de kovuldu. Yaşananlar ise ağızları açık bıraktı.
EKİPLE YAŞANAN ANLAŞMAZLIK
Son aylarda Söylemezsem Olmaz sunucuları Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil kendi aralarında ayrışmalar yaşamaya başladı.
Geçtiğimiz haftalarda ekipte yer alan Arto'nun Seren Serengil'in küs olduğu Gülben Ergen'den özür dilemesi ise işleri kızıştırmıştı.
Ekip, canlı yayında yüzleşip Seren Serengil’in kendisine yapıldığını ileri sürdüğü ‘mobbing’ iddialarını masaya yatırsa da üç isim aralarında bir türlü uzlaşma sağlayamadı.
Seren Serengil’in yayına çıkmaya devam etmesine rağmen gerginlik iyiden iyiye kendisini hissettirdi.