Seren Serengil, 4 yıllık sevgilisini ifşa etti: 'Kadının eşiyle de konuştum...'
Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma ile 4 yıllık ilişkisini noktaladı. Sosyal medya hesabından bir canlı yayın açarak ihanete uğradığını söyleyen Serengil, "Mustafa ile 24 saat beraberdik ama şüphelendim ve telefon kayıtlarını istedim. 2 aydır evli bir kadınla görüşüyormuş" dedi.
4 yıldır Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşayan Seren Serengil, ilişkisini noktaladı. Sosyal medya hesabından "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum" diyen Serengil, bir canlı yayın açarak ihanete uğradığını ileri sürdü.
"TELEFON GÖRÜŞMELERİNDEN ŞÜPHELENDİM"
Instagram hesabından bir canlı yayın açan Seren Serengil, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin telefon görüşmelerinden şüphelendiğini ve kayıtları istediğini söyledi.
Tohma'nın aynı telefon numarasıyla birkaç görüşme yaptığını fark eden Serengil, "Numarayı aradım ve bir kadın açtı.
Bana deprem için bağış topladıklarını ve Mustafa Bey'den yardım istediklerini söyledi. Ben sorular sorunca adını söylemek istemedi ve telefonu yüzüme kapattı" dedi.