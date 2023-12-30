Serdar Ortaç'tan üzen açıklama: Ayağımı kaybetme riskim var
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün yaptığı açıklamada, “Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Ayağımı kaybetme riskim var” dedi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün yaptığı açıklamada sağlık durumuyla da ilgili bilgiler verdi. Ortaç, ayağını kaybetme riski olduğunu söyleyerek şunları aktardı:
“Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Bu hastalığın tedavisi yok. 3 atak geçirdim, 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz.”
Sahneye çıkınca her şeyi unuttuğunu söyleyen Ortaç “Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu yüzden çok konser verdim. Bunalımda olma nedenim aşk ya da boşanmam değil. Tek sebebi hastalığım. Bisiklete binemiyorum artık. Canımı sıkıyor bu durum” dedi.