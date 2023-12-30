Serdar Ortaç'tan üzen açıklama: Ayağımı kaybetme riskim var

Sahneye çıkınca her şeyi unuttuğunu söyleyen Ortaç “Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu yüzden çok konser verdim. Bunalımda olma nedenim aşk ya da boşanmam değil. Tek sebebi hastalığım. Bisiklete binemiyorum artık. Canımı sıkıyor bu durum” dedi.