Serdar Ortaç'tan üzen açıklama: Ayağımı kaybetme riskim var

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün yaptığı açıklamada, “Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Ayağımı kaybetme riskim var” dedi.

Serdar Ortaç'tan üzen açıklama: Ayağımı kaybetme riskim var - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün yaptığı açıklamada sağlık durumuyla da ilgili bilgiler verdi. Ortaç, ayağını kaybetme riski olduğunu söyleyerek şunları aktardı:

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Serdar Ortaç'tan üzen açıklama: Ayağımı kaybetme riskim var - Resim: 2

“Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Bu hastalığın tedavisi yok. 3 atak geçirdim, 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz.”

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Serdar Ortaç'tan üzen açıklama: Ayağımı kaybetme riskim var - Resim: 3

Sahneye çıkınca her şeyi unuttuğunu söyleyen Ortaç “Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu yüzden çok konser verdim. Bunalımda olma nedenim aşk ya da boşanmam değil. Tek sebebi hastalığım. Bisiklete binemiyorum artık. Canımı sıkıyor bu durum” dedi.

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Serdar Ortaç'tan üzen açıklama: Ayağımı kaybetme riskim var - Resim: 4
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