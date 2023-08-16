Serdar Ortaç'ın hedef aldığı eski eşi Chloe Loughnan'dan yanıt
Serdar Ortaç'ın cinsiyetçi sözlerle hedef aldığı eski eşi Chloe Loughnan "Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim" dedi.
Son zamanlarda şarkıları ve konserlerinin yanı sıra açtığı canlı yayınlarda söyledikleriyle gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç, bir yayında eski eşi Chloe Loughnan'ı cinsiyetçi sözlerle hedef aldı.
Loughnan ile evliliğinde tüm ipleri eşinin eline verdiğini söyleyen Ortaç, "Ağzıma s....tı" demişti.
Ortaç sosyal medya hesabından, şu cinsiyetçi ifadeleri kullanmıştı:
"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara. Ayıp, yazık lan erkeklere. Eli nefsinde herifler. Yazıklar olsun size! Bu kadınları bu hale siz getirdiniz. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki 'Bodrum'a gideceğim tatile.' Ulan sen beni sevsen üç gün boşluğumuz var, gitmezsin yanımda kalırsın."
Son olarak Loughnan, eski eşinin sözlerine cevap verdi. Loughnan, Ortaç'a "Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim" diyerek tepki gösterdi.