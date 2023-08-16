Serdar Ortaç'ın hedef aldığı eski eşi Chloe Loughnan'dan yanıt

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara. Ayıp, yazık lan erkeklere. Eli nefsinde herifler. Yazıklar olsun size! Bu kadınları bu hale siz getirdiniz. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki 'Bodrum'a gideceğim tatile.' Ulan sen beni sevsen üç gün boşluğumuz var, gitmezsin yanımda kalırsın."