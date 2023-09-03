Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor. Ortaç, katıldığı bir programda "Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı" diyen Loughnan'ı affetmedi.

Serdar Ortaç
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Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor. Ortaç, katıldığı bir programda "Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı" diyen Loughnan'ı affetmedi.

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Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor - Resim: 2

Magazinkolik'te yer alan habere göre; ünlü popçu Serdar Ortaç kendisi hakkında basın yoluyla iftira ve hakaret edildiği gerekçesiyle eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor.

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Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor - Resim: 3

"Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı" diyen eski eşini affetmeyen Ortaç, kumara tövbe ettiğinin de altını çizdi.

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Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor - Resim: 4

Ünlü ismin eski eşi Chloe Loughnan, şunları söylemişti:

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