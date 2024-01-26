Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia Karaca'yı görenler tanıyamadı

Sosyal medyada Rabia Karaca’nın son haliyle ilgili yapılan yorumlarda, “Sesi bile değişmiş”, “Bu başkası bence”, “Bu nasıl bir değişim ya”, “Gerçekten tanıyamadım” gibi ifadeler dikkat çekti. Karaca’nın estetik operasyonlar sonrasındaki görünümü, gündeme oturan bir konu haline geldi.