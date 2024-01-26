Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia Karaca'yı görenler tanıyamadı
Seneler önce yayınlanan Kısmetse Olur'a damga vuran yarışmacılardan biri olan Rabia Karaca, programın son sezonuna da yarışmacı olarak katıldı. Karaca'nın değişimi, görenleri şaşkına çevirdi.
Kanal D’nin sevilen programlarından biri olan ve ikinci sezonunda adı aşkla anılan “Kısmetse Olur”, unutulmaz isimlerinden biri olan Rabia Karaca’nın geri dönüşüyle gündeme oturdu.
Rabia’nın son hali, izleyicileri şaşırttı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bir zamanlar Gökhan ile yaşadığı fırtınalı aşkıyla hafızalarda yer edinen Rabia Karaca, şimdi Öykü Serter’in sunduğu “Kısmetse Olur Aşkın Gücü” programında kendine yer buldu. Ancak, Rabia’nın fiziksel görünümündeki büyük değişim, izleyicileri hayrete düşürdü.
Rabia Karaca, programda evin popüler damat adayı Berke’yi beğenerek katıldığını ifade etti.
Estetik operasyonlardan geçerek adeta bambaşka birine dönüşen Rabia, izleyicileri tarafından tanınamayacak kadar değişmiş olarak nitelendirildi.
Sosyal medyada Rabia Karaca’nın son haliyle ilgili yapılan yorumlarda, “Sesi bile değişmiş”, “Bu başkası bence”, “Bu nasıl bir değişim ya”, “Gerçekten tanıyamadım” gibi ifadeler dikkat çekti. Karaca’nın estetik operasyonlar sonrasındaki görünümü, gündeme oturan bir konu haline geldi.
Rabia Karaca’nın Kısmetse Olur’daki yeni macerası ve estetik operasyonlar sonrasındaki değişimi, izleyiciler tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor.
İşte Rabia Karaca'nın son hali...