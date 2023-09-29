Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı: "İşimi ve kızımı orada büyüteceğim"

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan iş insanı ve sosyal medya fenomen, Selin Ciğerci, Türkiye'yi terk edeceğini söyledi. Ciğerci, kızıyla birlikte Amerika'ya yerleşecek.

Selin Ciğerci
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Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı: "İşimi ve kızımı orada büyüteceğim" - Resim: 1

Ünlü fenomen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne aracılığıyla bir bebeği evlat edinmişti.

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Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı: "İşimi ve kızımı orada büyüteceğim" - Resim: 2

Geçtiğimiz hafta kızıyla ilk kez paylaşım yapan Ciğerci, Türkiye'den gideceğini açıkladı.

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Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı: "İşimi ve kızımı orada büyüteceğim" - Resim: 3

Snob Magazin'in haberine göre; Evlat edindiği kızına Saadet Selenay adını koyan Selin Ciğerci "Haftaya Amerika'ya yerleşiyorum. Burada konuşup dursunlar. İşimi ve kızımı orada büyüteceğim. Huzurluyum. Herkes iyi ve mutlu olsun. Ben de dedikodu yok, sadece işim var" dedi.

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Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı: "İşimi ve kızımı orada büyüteceğim" - Resim: 4

Amerika'ya taşınınca Türkiye'deki işlerini devam ettireceğini söyleyen Ciğerci, "Biz bu ülkeye para sokuyoruz. Kıymetimizi bilsinler. İşimizle kafaya yemişiz. Alışverişe değil fuara giderken, beni yakaladınız. Miami'de ev aldım. Yılbaşından sonra taşınacağım" sözleriyle dikkat çekti.

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