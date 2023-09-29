Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı: "İşimi ve kızımı orada büyüteceğim"
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan iş insanı ve sosyal medya fenomen, Selin Ciğerci, Türkiye'yi terk edeceğini söyledi. Ciğerci, kızıyla birlikte Amerika'ya yerleşecek.
Ünlü fenomen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne aracılığıyla bir bebeği evlat edinmişti.
Geçtiğimiz hafta kızıyla ilk kez paylaşım yapan Ciğerci, Türkiye'den gideceğini açıkladı.
Snob Magazin'in haberine göre; Evlat edindiği kızına Saadet Selenay adını koyan Selin Ciğerci "Haftaya Amerika'ya yerleşiyorum. Burada konuşup dursunlar. İşimi ve kızımı orada büyüteceğim. Huzurluyum. Herkes iyi ve mutlu olsun. Ben de dedikodu yok, sadece işim var" dedi.
Amerika'ya taşınınca Türkiye'deki işlerini devam ettireceğini söyleyen Ciğerci, "Biz bu ülkeye para sokuyoruz. Kıymetimizi bilsinler. İşimizle kafaya yemişiz. Alışverişe değil fuara giderken, beni yakaladınız. Miami'de ev aldım. Yılbaşından sonra taşınacağım" sözleriyle dikkat çekti.