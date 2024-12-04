Selin Ciğerci Çenesindeki Değişimle Gündem Oldu
Magazin gündeminden düşmeyen Selin Ciğerci, son olarak yaptırdığı estetikle eleştiri oklarının hedefi oldu. Çenesindeki değişimle gündeme oturan Ciğerci'ye yorum yağdı.
Selin Ciğerci, son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Hem serveti hem de özel hayatıyla dikkat çeken fenomen, son zamanlarda Türkiye ve Miami arasında gidip geliyor. Özellikle kızı Selenay’la birlikte geçirdiği zaman ve aşk hayatıyla sıkça gündeme geliyor.
İcardi ile ilişki yaşadığı iddiaları ve ardından gizemli bir adamla görüntülenmesi, Ciğerci’yi uzun süre manşetlerden düşürmedi. Yakalanmasının ardından "Üşüdüm elini tuttum" şeklindeki açıklaması da büyük ilgi gördü.
Son olarak, yüzündeki değişimle dikkat çeken Selin Ciğerci, sosyal medyada gündem oldu. Çenesindeki belirgin değişim ve aldığı estetik müdahaleler sonrası bazı takipçileri "Artık daha fazla kendinle oynama", "Kendine yazık ettin" gibi eleştirilerde bulundu.
Cinsiyet değişimi sonrası pek çok estetik ameliyat geçiren Ciğerci, geçtiğimiz yıl çenesini eritmiş ve gözlerini yukarı doğru çektirmişti.