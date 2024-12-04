Selin Ciğerci Çenesindeki Değişimle Gündem Oldu

Selin Ciğerci, son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Hem serveti hem de özel hayatıyla dikkat çeken fenomen, son zamanlarda Türkiye ve Miami arasında gidip geliyor. Özellikle kızı Selenay’la birlikte geçirdiği zaman ve aşk hayatıyla sıkça gündeme geliyor.