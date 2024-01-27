Selen Görgüzel'den 'sperm' tavsiyesi: Sosyal medya yıkıldı

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, zaman zaman yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oluyor. Görgüzel, son yaptığı açıklamayla da tartışma yarattı. Erkek menisinin cilt güzelliğine olan etkisini anlatan Görgüzel, evli kadınlara tavsiye verdi.

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Selen Görgüzel'den 'sperm' tavsiyesi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

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Selen Görgüzel'den 'sperm' tavsiyesi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Selen Görgüzel, erkek menisinin yüze sürülmesinin faydalı olduğunu, gençleştirdiğini açıkladı.

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Selen Görgüzel'den 'sperm' tavsiyesi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

Görgüzel şunları söyledi: "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu."

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Selen Görgüzel'den 'sperm' tavsiyesi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 4

"Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler."

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Selen Görgüzel'den 'sperm' tavsiyesi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 5

Görgüzel'in bu açıklamaları ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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Selen Görgüzel'den 'sperm' tavsiyesi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 6
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Selen Görgüzel'den 'sperm' tavsiyesi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 7
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Selen Görgüzel'den 'sperm' tavsiyesi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 8
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