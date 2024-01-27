Selen Görgüzel'den 'sperm' tavsiyesi: Sosyal medya yıkıldı
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, zaman zaman yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oluyor. Görgüzel, son yaptığı açıklamayla da tartışma yarattı. Erkek menisinin cilt güzelliğine olan etkisini anlatan Görgüzel, evli kadınlara tavsiye verdi.
Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.
Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Selen Görgüzel, erkek menisinin yüze sürülmesinin faydalı olduğunu, gençleştirdiğini açıkladı.
Görgüzel şunları söyledi: "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu."
"Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler."
Görgüzel'in bu açıklamaları ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.