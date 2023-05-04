Selen Görgüzel: Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım
Haber Bahane programına konuk olan ve çarpıcı açıklamalara imza atan Selen Görgüzel, "Hamdi Alkan'ı aldattın mı?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
Haber Bahane programına konuk olan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, "Eski eşim Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım" dedi.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan ve çarpıcı açıklamalara imza atan Selen Görgüzel, " Hamdi Alkan'ı aldattın mı?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
"EN ÇOK KALÇAMA BAKTIĞINI BİLİYORUM"
İddialı kıyafetleri ve sahne tarzıyla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü isim, "Vücudunda en güvendiğin yer neresi? sorusuna "İnsanların en çok kalçama baktığını biliyorum, güzel olduğunu söylerler. Bir dönem kapatmak için çok uğraşıyordum. Allah o Jennifer Lopez'den razı olsun. O çıkıp gösterdikten sonra kalça moda olunca ondan sonra açmaya başladım. Kalçamda hiçbir estetik yok. Ben erkekte ilk gözlerine bakarım. Bir erkeğin başarılı olması bana çok çekici geliyor" diye cevap verdi.
"LİBİDOM YÜKSEK DEĞİL"
"Cinsel hayatında başarısız mısın?" sorusunu yanıtlayan Görgüzel, "Benim libidom yüksek değildir ve sapyoseksüel biriyim. Bakma öyle Jennifer Lopez gibi olduğuma. Cinsel hayat düşkünlüğüm yok, aklıma gelmiyor. Benim eril enerjim yüksektir. İlişkilerde baskın biriyim. Kendine güveni olan biriyim. Çapkın bir kadınım ama göz çapkını" dedi.