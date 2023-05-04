Selen Görgüzel: Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım

"EN ÇOK KALÇAMA BAKTIĞINI BİLİYORUM"

İddialı kıyafetleri ve sahne tarzıyla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü isim, "Vücudunda en güvendiğin yer neresi? sorusuna "İnsanların en çok kalçama baktığını biliyorum, güzel olduğunu söylerler. Bir dönem kapatmak için çok uğraşıyordum. Allah o Jennifer Lopez'den razı olsun. O çıkıp gösterdikten sonra kalça moda olunca ondan sonra açmaya başladım. Kalçamda hiçbir estetik yok. Ben erkekte ilk gözlerine bakarım. Bir erkeğin başarılı olması bana çok çekici geliyor" diye cevap verdi.