Seda Sayan’ın İsmi Tefeci Listesinden Çıktı, Ödeme Senedinde Çarpıcı Detay

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Örfi Bilgin’in Seda Sayan’a da tefe usulü ile para verdiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde Seda Sayan adına bir dosya hazırlandığı ve imzasız bir şekilde bulunduğu belirlendi. 4 şüpheli tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.