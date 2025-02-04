Seda Sayan’ın İsmi Tefeci Listesinden Çıktı, Ödeme Senedinde Çarpıcı Detay
İstanbul Şişli’de mali ekiplerin tefecilere ilişkin yürüttükleri operasyonda ele geçirilen belgelerde ünlü sanatçı Seda Sayan’ın da ismi çıktı. Seda Sayan’ın ünlülerin tefecisi olarak adlandırılan Örfi Bilgin’den 7,5 milyon lira borç aldığı, senet imzaladığı tespit edildi. Örfi Bilgin ve 3 kişi gözaltına alınırken, konuya ilişkin Seda Sayan’dan bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Sabah
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturmada ünlülerin tefecisi olarak adlandırılan ve gözaltına Örfi Bilgin’in ünlü sunucu Seda Sayan adına da dosya hazırladığı iddia edildi.
Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Örfi Bilgin’in Seda Sayan’a da tefe usulü ile para verdiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde Seda Sayan adına bir dosya hazırlandığı ve imzasız bir şekilde bulunduğu belirlendi. 4 şüpheli tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
TEFECİLERE SUÇÜSTÜ
Kadir A. isimli şahsın şikayeti üzerine Şişli’de tefecilik yaptığı öne sürülen Ziyadin Bilgi gözaltına alındı. Kadir A ifadesinde Ziyadin Bilgi'nin sanatçıların tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgi'nin kardeşi olduğunu ve tefecilik yaptıklarını söyledi.
BORÇ LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Ele geçirilen dijital materyallerde, Ziyadin Bilgi'nin tefe karşılığı borç verdiği birçok mağdurla ilgili listesi olduğu tespit edildi. Tefecilerin listesinde Seda Sayan’ın da isminin olduğu ortaya çıktı.
7,5 MİLYON LİRALIK SENET
Belgelerde Örfi Bilgin’den 7.5 milyon TL borç alan Seda Sayan’ın yıl boyu aylık 2 milyon TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 milyon TL miktarının resmi, 5 milyon TL miktarının gayri resmi şekilde Seda Sayan'a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi.
Aynı zamanda el yazısıyla imzalanan sözleşmenin yıllık %50 ilave faizle 2023+4 yıl daha devam edeceği yönünde metnin bulunduğu tespit edildi.