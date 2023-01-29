Şaşırtan olay: Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç barıştı mı?

2015 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Boşanma sonrasında ise Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddiası gündemde yer almıştı.