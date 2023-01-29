Şaşırtan olay: Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç barıştı mı?
Merve Boluğur ve eski eşi Murat Dalkılıç ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. İkilinin arasında yeniden bir aşk olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
2015 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Boşanma sonrasında ise Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddiası gündemde yer almıştı.
Ayrılıkları uzun süre konuşulan ve açıklamaları ile karşı karşıya gelen Dalkılıç ve Boluğur cephesinden şaşırtan bir haber geldi.
Snob Magazin'in haberine göre; Dalkılıç sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağında görüldü.
Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin akıllarında soru işaretleri oluşturdu.