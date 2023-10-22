Şarkıcı Nazan Öncel hastanelik oldu: "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor"

Şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabından, "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor" diyerek hastanelik olduğunu duyurdu.

Nazan Öncel
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Şarkıcı Nazan Öncel hastanelik oldu: "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor" - Resim: 1

Şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabından hastanelik olduğunu duyurdu.

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Şarkıcı Nazan Öncel hastanelik oldu: "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor" - Resim: 2

Konser sonrası rahatsızlanan şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Şarkıcı Nazan Öncel hastanelik oldu: "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor" - Resim: 3

“Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş, kusma falan hepsi var. Canım arkadaşım Nükhet Duru ‘nazar var, kurşun döktürelim’ diyor.”

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Şarkıcı Nazan Öncel hastanelik oldu: "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor" - Resim: 4

Nazan Öncel geçen günlerde de hava almak için İstanbul Kemerburgaz’daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz orta kat balkonundaki saksı başını sıyırıp omuzuna çarparak yere düşmüştü.

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Şarkıcı Nazan Öncel hastanelik oldu: "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor" - Resim: 5
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