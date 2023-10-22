Şarkıcı Nazan Öncel hastanelik oldu: "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor"
Şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabından, "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor" diyerek hastanelik olduğunu duyurdu.
Şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabından hastanelik olduğunu duyurdu.
Konser sonrası rahatsızlanan şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş, kusma falan hepsi var. Canım arkadaşım Nükhet Duru ‘nazar var, kurşun döktürelim’ diyor.”
Nazan Öncel geçen günlerde de hava almak için İstanbul Kemerburgaz’daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz orta kat balkonundaki saksı başını sıyırıp omuzuna çarparak yere düşmüştü.