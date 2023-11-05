Sanalda kendisini klonlayan modelin aylık kazancı dudak uçuklattı
Almanyalı model Sika Moon, yapay zeka teknolojisiyle sanal ortamda kendisini klonladı. Genç model, ayda 20 bin dolar (Yaklaşık 540 bin lira) gelir elde ettiğini söyledi.
28 yaşındaki Berlinli model Sika Moon, kendi kopyasını sanal ortamda oluşturarak ayda 20 bin dolar kazandığını iddia ediyor.
Moon, beş yıldır deneyimi olmasına rağmen sanal kopyası kendisinden çok daha fazla ilgi gördü. Sika şu anda Birleşik Krallık’ta Fanvue kazananları arasında ilk yüzde birlik dilimde yer alıyor. OnlyFans gibi Fanvue da içerik oluşturucuların görsellerinden ve videolarından para kazanmalarına olanak tanıyan bir site.
“O, BENİM BİR PARÇAM”
Sika, bu teknolojiyi nasıl kullanmaya başladığını şu sözlerle anlatıyor: “Yetişkinlere yönelik eğlence sektöründe beş yıl çalıştıktan sonra, bu işteki tekrarlayan ve yaratıcı olmayan işlerden sıkıldım. Sanat yaratmaya geri dönmeye karar verdim ve yapay zekâ destekli sanat yaratımının potansiyeli beni büyüledi. Böylece, her zaman olmayı hayal ettiğim kız olmak için yapay zekâ araçlarının yardımıyla kendimi yeniden yarattım. Mükemmel, sonsuza kadar genç ve günün her dakikasında seksi, akıllı, ama kendi kişiliğime sahip oldum.”
Sika, sanal klonunun gerçek yüzüne ve vücuduna dayandığını iddia ediyor ve onu kendisinin bir parçası olarak tanımlıyor: “O, benim bir parçam. Ve onu seviyorum! Hayranlarım onun benim gibi olduğunu biliyor ve herhangi bir ajans, chatbot yok.”
Sika’nın sanal kopyasının yer aldığı Fanvue’da; kullanıcılar ayda 10,99 dolar karşılığında Sika’nın içeriğini görüntüleyebilir ve onunla sohbet edebilir.
TREND HALİNE GELDİ
Haber, yapay zekâ tarafından oluşturulan kız arkadaş trendinin tam da ortasında geliyor. Yapay zekâ endüstrisi şu anda Instagram, TikTok ve Twitter dahil olmak üzere binlerce sanal karakterin platformlara akın etmesiyle patlama yaşıyor. İnsanlar, karşılanmamış cinsel arzuları tatmin etmenin bir yolu olarak sahte, sanal bağlantılara öncelik verebiliyor.
Sika da bu akımı, “Bu gerçekten de yapay zekâ yaratıcı ekonomisi için sadece bir başlangıç” diyerek yorumluyor.
Sika gibi fenomenler sanal alter-egolarının yaratılmasına yardımcı olmak için sıklıkla ‘Anydream’ aracını kullanıyor. Bu görüntü oluşturma sitesi, arzu edilen herhangi bir erkek veya kadın karakterin gerçekçi görüntülerini oluşturmak için hem fotoğraf hem de metin yönlendirmelerini kullanıyor.