Sanalda kendisini klonlayan modelin aylık kazancı dudak uçuklattı

Sika da bu akımı, “Bu gerçekten de yapay zekâ yaratıcı ekonomisi için sadece bir başlangıç” diyerek yorumluyor.

Sika gibi fenomenler sanal alter-egolarının yaratılmasına yardımcı olmak için sıklıkla ‘Anydream’ aracını kullanıyor. Bu görüntü oluşturma sitesi, arzu edilen herhangi bir erkek veya kadın karakterin gerçekçi görüntülerini oluşturmak için hem fotoğraf hem de metin yönlendirmelerini kullanıyor.