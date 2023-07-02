'Samsak Döveci' şarkısı ile tanınan Elif Buse Doğan, silahlı tehdit sonrası zorla konsere çıktı!
'Samsak döveci' şarkısıyla tanınan Elif Buse Doğan korkunç bir olay yaşadı. Elif Buse Doğan, organizatör Fatih Gül'den ücretini alamayınca konseri iptal etti. Ancak Gül, konser öncesi Elif Buse Doğan'ın kardeşini silahla tehdit etti. Şarkıcı bunun üzerine konsere çıkmak zorunda kaldı.
'Samsak döveci' şarkısıyla tanınan Elif Buse Doğan'ın bir orgazinatörler yaşadığı olay gündem oldu. Şarkıcı Elif Buse Doğan, 2022'de organizatör Fatih Gül ile bir konser anlaşması imzaladı. Doğan, konser ücretini alamayınca icra yoluyla tahsilat yaptı.
Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına çıkan Fatih Gül de şarkıcı hakkında bazı iddialarda bulundu. Organizatör Fatih Gül, "Sahneye çıkmaktan vazgeçti. İkna ettik. Aldığı parayı SMA hastası çocuğa bağışlayacağını söyledi fakat onu da yapmamış" dedi.
ŞARKICI İDDİALARI REDDETTİ
Doğan ise yaşanan gelişmelerin ardından şu açıklamayı yaptı: "Fatih Gül, konser ücretimi ödemediği gibi kardeşime silahını göstererek tehdit etmiştir. SMA'lı bebeğe de bağışımı yaptım."
Ünlü şarkıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak organizatör Fatih Gül hakkında suç duyurusunda da bulundu. Doğan'ın, avukatı aracılığıyla sunulan dilekçesinde; "Programda müvekkilime doğrudan hakaret edilmiştir.