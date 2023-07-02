'Samsak Döveci' şarkısı ile tanınan Elif Buse Doğan, silahlı tehdit sonrası zorla konsere çıktı!

'Samsak döveci' şarkısıyla tanınan Elif Buse Doğan'ın bir orgazinatörler yaşadığı olay gündem oldu. Şarkıcı Elif Buse Doğan, 2022'de organizatör Fatih Gül ile bir konser anlaşması imzaladı. Doğan, konser ücretini alamayınca icra yoluyla tahsilat yaptı.