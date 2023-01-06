Sahte senet 'Sezercik'in başını yaktı

Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun başı dertten kurtulmuyor. Sezer İnanoğlu, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi'ne başvuru hakkı bulunan Sezer İnanoğlu, eğer talebi kabul edilmezse cezaevine girecek.

Sahte senet 'Sezercik'in başını yaktı - Resim: 1

Sabah'tan Gökhan Akduman'ın haberine göre; Sezer İnanoğlu yine adliyelik oldu! 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandı.

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Sahte senet 'Sezercik'in başını yaktı - Resim: 2

20 BİN TL'LİK SAHTE SENET

İnanoğlu ve annesi iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı.

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Sahte senet 'Sezercik'in başını yaktı - Resim: 3

Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.

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Sahte senet 'Sezercik'in başını yaktı - Resim: 4

ANNESİ SERBEST KALDI

Yapılan incelemede senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı.

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