Sahte senet 'Sezercik'in başını yaktı
Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun başı dertten kurtulmuyor. Sezer İnanoğlu, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi'ne başvuru hakkı bulunan Sezer İnanoğlu, eğer talebi kabul edilmezse cezaevine girecek.
Sabah'tan Gökhan Akduman'ın haberine göre; Sezer İnanoğlu yine adliyelik oldu! 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandı.
20 BİN TL'LİK SAHTE SENET
İnanoğlu ve annesi iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı.
Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.
ANNESİ SERBEST KALDI
Yapılan incelemede senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı.