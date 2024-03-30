Rüzgar Erkoçlar sektör değiştirdi, yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor
Oyuncu Nil Erkoçlar cinsiyet değiştirip Rüzgar Erkoçlar adını almış ve Tuğba Erkoçlar ile evlenmişti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Erkoçlar’ın yeni mesleği şaşırttı.
Nil Erkoçlar, Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Foto Fato' karakteriyle tanınarak dikkatleri üzerine çekmişti. Nil Erkoçlar, daha sonra cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek Rüzgar Erkoçlar adını aldı ve bambaşka bir görünüme kavuştu. Erkoçlar, cinsiyet değiştirip hayatında radikal bir değişiklik yapmasıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı.
Daha sonra ise gönlünü kaptırdığı Tuğba Erkoçlar ile evlenen Rüzgar Erkoçlar, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Özel hayatına dair sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erkoçlar'ın son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı.
Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu son haliyle beğeni topladı. Rüzgar Erkoçlar'ın son haline; "Karizma", "Maşallah" ve "Yakışıklısın" gibi yorumlar yapıldı.
Cinsiyet değiştirdikten sonra oyunculuğu bırakan Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği ise şaşırttı.
37 yaşındaki Rüzgar Erkoçlar şimdilerde dövme yapıyor.