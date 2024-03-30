Rüzgar Erkoçlar sektör değiştirdi, yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor

Nil Erkoçlar, Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Foto Fato' karakteriyle tanınarak dikkatleri üzerine çekmişti. Nil Erkoçlar, daha sonra cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek Rüzgar Erkoçlar adını aldı ve bambaşka bir görünüme kavuştu. Erkoçlar, cinsiyet değiştirip hayatında radikal bir değişiklik yapmasıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı.