Rüzgar Erkoçlar sektör değiştirdi, yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor

Oyuncu Nil Erkoçlar cinsiyet değiştirip Rüzgar Erkoçlar adını almış ve Tuğba Erkoçlar ile evlenmişti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Erkoçlar’ın yeni mesleği şaşırttı.

Rüzgar Erkoçlar
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Rüzgar Erkoçlar sektör değiştirdi, yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor - Resim: 1

Nil Erkoçlar, Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Foto Fato' karakteriyle tanınarak dikkatleri üzerine çekmişti. Nil Erkoçlar, daha sonra cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek Rüzgar Erkoçlar adını aldı ve bambaşka bir görünüme kavuştu. Erkoçlar, cinsiyet değiştirip hayatında radikal bir değişiklik yapmasıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

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Rüzgar Erkoçlar sektör değiştirdi, yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor - Resim: 2

Daha sonra ise gönlünü kaptırdığı Tuğba Erkoçlar ile evlenen Rüzgar Erkoçlar, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Özel hayatına dair sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erkoçlar'ın son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı.

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Rüzgar Erkoçlar sektör değiştirdi, yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor - Resim: 3

Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu son haliyle beğeni topladı. Rüzgar Erkoçlar'ın son haline; "Karizma", "Maşallah" ve "Yakışıklısın" gibi yorumlar yapıldı.

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Rüzgar Erkoçlar sektör değiştirdi, yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor - Resim: 4

Cinsiyet değiştirdikten sonra oyunculuğu bırakan Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği ise şaşırttı.

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Rüzgar Erkoçlar sektör değiştirdi, yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor - Resim: 5

37 yaşındaki Rüzgar Erkoçlar şimdilerde dövme yapıyor.

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Rüzgar Erkoçlar sektör değiştirdi, yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor - Resim: 6
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Rüzgar Erkoçlar sektör değiştirdi, yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor - Resim: 7
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Rüzgar Erkoçlar sektör değiştirdi, yeni mesleğini duyanlar şaşırıyor - Resim: 8
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