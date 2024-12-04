RTÜK NOW TV için Harekete Geçti! Ekranda Göremeyeceksiniz

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kararın dün kanala tebliğ edildiği ve bu nedenle bu cumartesi ve haftaya Yabani dizisinin ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller yayınlanacak. Aralık sonunda 52. bölümde final yapması planlanan dizinin ekrana veda ediş tarihi de bu nedenle değişti.

Her yılbaşından sonra verilen reklam arasının süresine göre final yayın tarihi de değişecek.

Öte yandan Arka Sokaklar Sahipsizler ve Deha dizileri nedeniyle Kanal D, Show TV ve Star TV’ye henüz RTÜK cezasının iletilmediği kulislerde konuşuluyor.