RTÜK NOW TV için Harekete Geçti! Ekranda Göremeyeceksiniz
RTÜK yasağı NOW'a iletildi, bu hafta ve gelecek hafta sevilen dizi Yabani yok
NOW TV için alınan karar uygulamaya konuldu.
Geçtiğimiz salı RTÜK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından 4 diziye birden 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 para cezası vermişti.
CEZALAR İŞLEME ALINDI
RTÜK’ün Arka Sokaklar, Sahipsizler, Yabani ve Deha dizilerine üst sınırdan verdiği yayın durdurma ve idari para cezaları uygulanmaya başlandı. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun kadına yönelik başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri ve milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yaptığını açıkladığı dizilerden Yabani cezası NOW’a ulaştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kararın dün kanala tebliğ edildiği ve bu nedenle bu cumartesi ve haftaya Yabani dizisinin ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller yayınlanacak. Aralık sonunda 52. bölümde final yapması planlanan dizinin ekrana veda ediş tarihi de bu nedenle değişti.
Her yılbaşından sonra verilen reklam arasının süresine göre final yayın tarihi de değişecek.
Öte yandan Arka Sokaklar Sahipsizler ve Deha dizileri nedeniyle Kanal D, Show TV ve Star TV’ye henüz RTÜK cezasının iletilmediği kulislerde konuşuluyor.