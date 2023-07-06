Reza Zarrab kavgası yeniden alevlendi: Ebru Gündeş'e peş peşe suçlamalar

Azerbaycan'da vereceği bir konserin yıllardır küs olduğu Ebru Gündeş tarafından engellendiğini iddia eden Azeri kızı Günel, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından Ebru Gündeş'e bomba suçlama yönelten şarkıcı, "Sen kötü kalplisin, kötüsün" dedi.