Reza Zarrab kavgası yeniden alevlendi: Ebru Gündeş'e peş peşe suçlamalar
Azerbaycan'da vereceği bir konserin yıllardır küs olduğu Ebru Gündeş tarafından engellendiğini iddia eden Azeri kızı Günel, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından Ebru Gündeş'e bomba suçlama yönelten şarkıcı, "Sen kötü kalplisin, kötüsün" dedi.
Azerbaycan'da vereceği bir konserin yıllardır küs olduğu Ebru Gündeş tarafından engellendiğini iddia eden Azeri kızı Günel, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından Ebru Gündeş'e bomba suçlama yönelten şarkıcı, "Sen kötü kalplisin, kötüsün" dedi.
Yıllar önce evlilik hazırlığı yaptığı Reza Zarrab'ın, gelinlik seçtiği sırada kendisini Ebru Gündeş ile aldattığını öğrenen Azeri kızı Günel'den bomba bir paylaşım geldi.
Azerbaycan'da vereceği bir konserinin Ebru Gündeş tarafından engellendiğini ileri süren Günel, "25 yıllık sanat hayatımda kimseyi kıskanmadım, rızkını kesmedim. Neyin havasındasın? Olan olmuş, geçen geçmiş. Kötü kalplisin, korktun" dedi.
"RIZKA ENGEL OLAN..."
Ebru Gündeş'in Reza Zarrab olayından dolayı kendisine cephe aldığını ve işlerini engellediğini öne süren şarkıcı Günel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şöyle konuştu: