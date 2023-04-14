Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı
Şarkıcı Reynmen geçtiğimiz günlerde Emire Cansu Kurtaran ile aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti. Güzelliğiyle dikkat çeken Emire Cansu, eski Miss Turkey finalisti çıktı.
Tanındığı günden bu yana yanında pek kimseyi göremediğimiz Reynmen adıyla tanınan şarkıcı ve youtuber Yusuf Aktaş, kalbini Emire Cansu Kurtaran'a kaptırdı.
Reynmen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ı öptüğü bir fotoğrafı paylaşıp aşkını ilan etti.
Eski Miss Turkey finalistlerinden olduğu ortaya çıkan Emire Cansu Kurtaran güzelliğiyle söz ettirdi.
Reynmen'le yaşadığı aşk sonrası takipçi sayısı hızla artan Emire Cansu Kurtaran'ın pozlarına ise beğeni yağıyor.