Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında dikkat çeken karar: Adli Tıp'a sevk edildiler

Mahkeme ayrıca, hem Deniz Uğur hem Reha Muhtar yönünden dikkat çeken bir karara da imza attı. İstanbul Adli Tip Kurumu'nun mahkemeye bildireceği bir randevu gününde iki tarafın da fotoğraf ve kimliklerini hazır bulundurup Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.