Programda ağzından kaçırdı! Kısmetse Olur yarışmacısının eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç programında gelin adaylarından biri olan Yaren Dağ hakkında magazin gündemine düşen bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre fenomen gelin adayı, bir dönem Duy Beni dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla aşk yaşamış.