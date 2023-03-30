Programda ağzından kaçırdı! Kısmetse Olur yarışmacısının eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı
Aralık ayından beri YouTube platformunda yayınlanan izdivaç programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarından Yaren Dağ hakkında bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre yarışmacı Yaren, lise dönemindeyken Duy Beni adlı dizinin başrol oyuncularından biriyle aşk yaşamış.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç programında gelin adaylarından biri olan Yaren Dağ hakkında magazin gündemine düşen bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre fenomen gelin adayı, bir dönem Duy Beni dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla aşk yaşamış.
Kısmetse Olur yarışmasında konuşmaları ve damat adaylarından Erhan ile yaşadığı aşk sebebiyle sık sık gündeme gelen Yaren Dağ, son olarak lise aşkının ünlü olduğu iddiasıyla dikkat çekti.
Gelin adaylarından Yaren Dağ’ın lise yıllarındayken, bir dönem Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinin sevilen oyuncusuyla beraber olduğu iddia edildi.
Programa yansıyan anlarda yarışmacılardan Elif konuşma sırasında ima ederek 'duy beni' diyor.