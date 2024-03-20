Prenses Kate Middleton'ın yerine geçtiği iddia edilen isim sessizliğini bozdu
Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçtiğimiz ocak ayında geçirdiği operasyon sonrası hakkında çıkan komplo teorileri bitmiyor. Son olarak kamuoyu karşısına çıkmış ancak görüntülerdeki kişinin Prenses Middleton olmadığı, Heidi Agan olduğu iddia edilmişti. Prensesin benzeri iddialara yanıt verdi.
Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, geçtiğimiz Ocak ayında karın bölgesinden ameliyat olmuş ve uzun bir süre Kraliyet etkinliklerinde yer almamıştı. Ancak Anneler Günü'nde çocuklarıyla paylaştığı fotoğrafıyla gündem olmuştu. Fotoğraf, üzerinde oynandığı iddialarıyla tartışmalara yol açmış ve kısa sürede kaldırılmıştı. Prenses Middleton, fotoğrafın düzenlendiğini kabul ederek özür dilemişti.
Bu olaylar, Prenses Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı. Kamuoyunda konuşulan fotoğraf hakkında açıklama yapmasına rağmen hala basın önüne çıkmaması şüpheleri artırmıştı. Ardından ortaya atılan söylentiler arasında, gelecekteki İngiltere Kralı William'ın Sarah Rose Hanbury ile ilişki yaşadığı iddiaları da yer almıştı.
Son olarak, Prens William ve eşi Kate Middleton'ın alışverişte çekilmiş görüntüleriyle ilgili tartışmalar yaşanmıştı. Görüntülerde Middleton'a çok benzeyen Heidi Agan olduğu iddia edilmişti.
Kate'in Benzeri Heidi Agan Sessizliğini Bozdu
Sosyal medya hesabı konuyla ilgili yorumlarla dolup taşan Heidi Agan, videonun çekildiği sırada nerede olduğunu The Mirror'a açıkladı.
Agan, 'Bu görüntü ve karelerdeki kişilerin Kate ve William olup olmadığına dair kuşkusuz bazı spekülasyonlar dönüyor. Hatta insanlar ben olduğumu düşündükleri için sosyal medyam çılgına döndü ama öyle olmadığını biliyorum. O sırada işteydim, bu yüzden o kişinin ben olmadığını biliyorum.' dedi.