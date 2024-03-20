Prenses Kate Middleton'ın yerine geçtiği iddia edilen isim sessizliğini bozdu

Agan, 'Bu görüntü ve karelerdeki kişilerin Kate ve William olup olmadığına dair kuşkusuz bazı spekülasyonlar dönüyor. Hatta insanlar ben olduğumu düşündükleri için sosyal medyam çılgına döndü ama öyle olmadığını biliyorum. O sırada işteydim, bu yüzden o kişinin ben olmadığını biliyorum.' dedi.