Prens William'ın Kate'i aldattığı iddiası gündemde
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gözlerden uzak olan Galler Prensesi Kate, eşi Prens William ile "özel bir randevuya" giderken görüntülendi.Prenses'in adı, şimdi de aldatıldığı yönündeki iddialara karıştı.
Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate, geçtiğimiz aylarda geçirdiği ameliyat ile gündeme geldi. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses'in ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.
42 yaşındaki Prenses'in geçirdiği operasyon nedeniyle etkinliklere katılamayacağı ve seyahat edemeyeceği paylaşıldı. Ameliyatın detayları paylaşılmasa da planlı bir operasyon olduğu ve "karın bölgesiyle" ilgili olduğu bilgisi verildi.
Ameliyatın üzerinden zaman geçmesine rağmen Galler Prensesi Kate'in bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden olmuştu.
Söylentilerin ardından, Kensington Sarayı sosyal medya hesabından Anneler Günü'nde paylaşım yaptı. Fotoğrafta, Galler Prensesi üç çocuğuyla birlikte yer aldı. Ancak fotoğraftaki bazı detaylar, Kraliyet hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
Sosyal medyada fotoğrafın üzerinde oynandığına dair iddialar yer aldı. Prenses'den açıklama ise gecikmedi.
PRENSES ÖZÜR DİLEDİ
Prens William ile ortak kullandığı X hesabından açıklama yapan Galler Prensesi "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de ara sıra düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının yol açtığı karışıklıktan dolayı özürlerimi iletmek istedim. Umarım kutlayan herkesin Anneler Günü çok mutlu geçmiştir" dedi.
"ÖZEL BİR RANDEVU"
Fotoğraf konusuna her ne kadar açıklık getirilse de hala Prenses'in sessizliğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.
Daily Mail'in haberine göre, Prenses Kate, eşi Prens William ise Windsor Kalesi'nden "özel bir randevu" için ayrılırken görüntülendi.
Prens Willam'ın Westminster Manastırı'na gittiği biliniyor ancak Prenses'in nereye gittiği gizemini koruyor.
PRENS'İN İLİŞKİSİ VAR İDDİASI
Prenses'in yokluğuyla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı bunlardan biri de Prens William'ın Lady Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu yönünde.
Prens William'ın Prenses Kate'i Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiası ve boşanma söylentileri gündeme geldi.
Lady Rose ile Prens'in ilişkisi tartışma konusu olmaya devam ederken büyük medya kuruluşlarının Lady Rose hakkında haberler yapması şüpheleri artırdı.
Lady Rose geçtiğimiz yıl Kral Charles'ın taç giyme törenine de katılmıştı.
KRAL CHARLES'IN GİZLİ İLİŞKİSİ
Prens William'ın babası Kral Charles, Prenses Diana ile evli olduğu dönemde şimdilerde Kraliçe olan Camilla ile gizli ilişki yaşamıştı.
Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünden sonra ikili sık sık birlikte zaman geçirmeye başlamıştı ve çift 2005 yılında dünyaevine girdi.
Prens William hakkında ortaya atılan iddialar, babası Kral Charles'ın da eşi Prenses Diana'yı aldatmasını akıllara getirdi.